Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Никосия
  5. Магазины

Магазины с видом на горы в Никосия, Кипр

Строволос
11
Лакатамия
7
Никосия
4
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with a mezzanine in a lively and central location in Chrysopolitissa in Larnaca. The pr…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Он состоит из двух магазинов, которые были объединены в приход Трипиотис, муниципалитет Нико…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Офис
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в историческом месте с отличной видимостью на проспекте Ларнакос, расположенном на 1-м …
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 789 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€1,99 млн
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
This is a corner commercial building in Larnaca Center , Prime Location.It consists of a gro…
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Two-storey building in Agios Nikolaos in Lakatameia, at a very close distance north of the L…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Уникальная застройка, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от оживленного коммер…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Площадь 1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€2,96 млн

Типы недвижимости в Никосия

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти