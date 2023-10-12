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Коммерческая недвижимость с видом на море в Никосия, Кипр

Строволос
33
Никосия
20
Лакатамия
16
7 объектов найдено
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
Площадь 226 м²
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€1,64 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
Площадь 900 м²
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€2,50 млн
Коммерческая с видом на море в Никосия, Кипр
Коммерческая с видом на море
Никосия, Кипр
Площадь 120 м²
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
€325,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Площадь 207 м²
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,000,000
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Площадь 150 м²
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
€1,50 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Площадь 153 м²
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис с…
€1,10 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Площадь 1 061 м²
3 этажа служебных помещенийКрыша с видом на мореДоставка апрель 2020 Технические характерист…
€3,30 млн

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