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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Никосия, Кипр

Строволос
33
Никосия
20
Лакатамия
16
2 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
Площадь 226 м²
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€1,64 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
Площадь 900 м²
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€2,50 млн

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