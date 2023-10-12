Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Никосия
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
147
офисы
37
магазины
46
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Продается офис, который был разделен на 2 независимые помещения. Расположен на 3-м этаже биз…
€209,491
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
This is an office space on the first floor of the building located on the main Avenue in Nic…
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Коммерческое здание на главном проспекте в Никосии.Недвижимость состоит из трех этажей с вит…
€5,49 млн
Магазин с PROVISION A C в Орунта, Кипр
Магазин с PROVISION A C
Орунта, Кипр
Площадь 65 м²
Магазин на продажу в Деринии - провинция Фамагуста. Магазин состоит из 60 кв.м. интерьера, 5…
€108,553
Коммерческая с парковкой в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой
Никосия, Кипр
Площадь 140 м²
Впечатляющее офисное пространство гармонично сочетается с окружающими жилыми апартаментами. …
€977,327
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Полностью отремонтированные офисные помещения в Agioi Omologites. Он состоит из общей площад…
€349,151
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Great location with high potentials!This corner building has a basement, ground floor, mezza…
Цена по запросу
Коммерческая в Lympia, Кипр
Коммерческая
Lympia, Кипр
Two-storey building in Lympia community of Nicosia District. It is situated close to all nec…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 4 337 м²
Количество этажей 8
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
€12,45 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€996,223
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1600 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
€5,17 млн
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Предмет собственности имеет ровную поверхность и расположен в муниципалитете Строволос. Он н…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти