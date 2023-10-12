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Виллы с бассейном в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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37 объектов найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 004 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,50 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 617 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 539 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 901 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€7,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 589 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 589 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€9,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 790 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€7,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 593 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€3,70 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается Вилла с четырьмя спальнями на большом участке с частным бассейном, три ванных комн…
€900,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€750,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
€1,70 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 594 м²
Количество этажей 1
Продается великолепная современная трех этажная вилла, расположенная в самом престижном райо…
€3,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€1,95 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€2,30 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 520 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,45 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 751 м²
Количество этажей 1
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
€3,50 млн
Вилла 1 спальня с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 спальня с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 415 м²
Количество этажей 1
Продается трех этажная Вилла. Дом состоит из:5 спален2 ванные комнаты3 душевые комнаты1 офис…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,49 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной игр…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€450,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,70 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 634 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 662 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
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