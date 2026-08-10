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Виллы у моря в Гермасойе, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Discover an extraordinary residence in the prestigious residential enclave of Paniotis, one …
$7,87 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Непревзойденный жизненный опыт, с щедрым 525 кв.м. жилой площади, расположенной на обширном …
$3,43 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Расположенная в престижном районе Гермасогеи, эта исключительная вилла предлагает редкую воз…
$6,88 млн
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