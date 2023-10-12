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Виллы с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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10 объектов найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 617 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 539 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 751 м²
Количество этажей 1
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 662 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Бассейн Infinity, системы кондиционирования VRV, ландшафтный сад и сад на крыше, подвальная …
€2,00 млн
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