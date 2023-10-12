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Таунхаусы с бассейном в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€850,850
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€665,000
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