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Кипр
Жилая
Муниципалитет Germasogeia
Жильё с видом на море в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
квартиры
229
дома
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97 объектов найдено
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Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
1 043 м²
5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасогея, Кипр Предлагается просторна…
€5,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
97 м²
4/5
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€730,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
1 169 м²
23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
66 м²
3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогея, Кипр Предлагаются элитные ква…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
132 м²
5
Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол,…
€850,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
136 м²
6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
127 м²
4
Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасогея, Ки…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
169 м²
27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасогея, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
136 м²
5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
€796,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
125 м²
2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€975,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
2
160 м²
3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€600,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
212 м²
3/1
Продается квартира площадью 212 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€795,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
96 м²
3/1
Продается квартира площадью 96 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€545,547
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
390 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
282 м²
4/1
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€1,70 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
97 м²
7/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€845,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
6
1 004 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
237 м²
3/1
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€900,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
166 м²
4/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
10
7
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
6
617 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
7
539 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
4
346 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
200 м²
2/1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€925,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
€2,00 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
141 м²
1
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
187 м²
4/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,40 млн
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