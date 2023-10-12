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Жильё с видом на море в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

квартиры
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97 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасогея, Кипр Предлагается просторна…
€5,80 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€730,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 1 169 м²
Этаж 23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогея, Кипр Предлагаются элитные ква…
€245,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол,…
€850,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасогея, Ки…
€500,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасогея, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
€796,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€975,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€600,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 212 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€795,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€350,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 96 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€545,547
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€1,50 млн
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Площадь 282 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€1,70 млн
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€845,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 004 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€900,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 617 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 539 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€925,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
€2,00 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,40 млн
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