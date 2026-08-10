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Долгосрочная аренда домов с видом на море в Гермасойе, Кипр

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виллы
11
3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Современный роскошный дом, спроектированный для современной семейной жизни Расположенная в …
$8,063
в месяц
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Эта прекрасная новая (сейчас завершающая) вилла находится в эксклюзивном районе Калогари, от…
$17,211
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Прекрасно отремонтированная недвижимость в очень востребованной Зеленой зоне, предлагающая п…
$6,655
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
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