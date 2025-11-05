Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Гермасойя
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Сад

Долгосрочная аренда домов с садом в Гермасойе, Кипр

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
FOR RENT 5 BEDROOMS 700 sqm LUXURY VILLA IN KALOGIRI AREA   This luxury five bedroom villa i…
$11,031
в месяц
Таунхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
The Residences are located at the heart of Limassol’s tourist area, a striking new project w…
$4,413
в месяц
