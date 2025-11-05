Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Гермасойе, Кипр

Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,453
в месяц
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Available for rent, this stylish used apartment offers comfortable living in the sought-afte…
$3,135
в месяц
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Potamos Germasogeias (near Icon) is …
$3,484
в месяц
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,877
в месяц
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Sea View two bedroom apartment located in Potamos Germasogeias (near Papas area ) is availab…
$2,903
в месяц
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Beautiful 3-Bedroom Apartment in Limassol with Spectacular Sea View ✔️This apartment, wit…
$2,903
в месяц
Квартира 5 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
в месяц
Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
This stunning 4-bedroom home is now available for rent. Spanning an impressive 275 square me…
$7,548
в месяц
