  Кипр
  Кипр
  Гермасойя
  Долгосрочная аренда
  Квартира
  Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Гермасойе, Кипр

Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
New outstanding quality throughout these luxury apartments with only 4 apartments on the bui…
$4,603
в месяц
Квартира 7 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 7 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 530 м²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
в месяц
Квартира 6 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 6 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
This outstanding property is in the sought after location of Potamos Germasogia. 3 levels, …
$8,056
в месяц
Квартира 5 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
This lovely new ( finishing now) villa is in the exclusive area of Kalogyri offering sea vie…
$17,263
в месяц
Квартира 5 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
в месяц
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
в месяц
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
This beautiful well-appointed 3 bedroom all en suite bathrooms is front line offering panora…
$8,056
в месяц
