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Жильё с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

квартиры
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дома
84
26 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасогея, Ки…
€500,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасогея, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€319,900
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 617 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 539 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€363,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 751 м²
Количество этажей 1
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
€3,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€635,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€490,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€400,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€500,500
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 662 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Бассейн Infinity, системы кондиционирования VRV, ландшафтный сад и сад на крыше, подвальная …
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
Проект Aurai Residences, состоящий из 11 эксклюзивных трех- и четырехспальных вилл, располож…
€2,64 млн
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