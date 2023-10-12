Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Земельные участки
  4. Муниципалитет Germasogeia
  5. Земельные участки

Земельные участки с видом на море в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
€780,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 622 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€900,000
Realting.com
Перейти