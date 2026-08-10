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Дома с бассейном в Гермасойе, Кипр

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20 объектов найдено
Дом 8 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 8 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 5
Площадь 816 м²
Откройте для себя исключительную роскошную резиденцию в одном из самых престижных холмистых …
$5,20 млн
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Дом 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 508 м²
Количество этажей 3
В престижном районе Потамос Гермасогея предлагается к продаже исключительная вилла с пятью с…
$4,97 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Дом 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Окунитесь в мир утонченной элегантности, где роскошь и спокойствие сливаются воедино. Распол…
$1,99 млн
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John Taylor Cyprus
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 511 м²
Шагните в мир утонченной элегантности, где сходятся роскошь и спокойствие. Расположенный в о…
$4,32 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 377 м²
Количество этажей 5
Представете си, че се събуждате в един от най-спокойните, зелени и изискани жилищни квартали…
$1,95 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Дом 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Разположена в една от най-престижните жилищни зони на Лимасол, тази съвременна вила предлага…
$1,96 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 356 м²
Эта исключительная вилла с пятью спальнями расположена в престижном районе Агиос Афанасиос в…
$3,99 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 8 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 8 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 5
Площадь 887 м²
Количество этажей 5
Эта исключительная вилла, находящаяся на стадии строительства, расположена в одном из самых …
$7,86 млн
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Дом 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Дом 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Това ново жилищно строителство представя съвременен подход към градския живот, съчетавайки м…
$1,13 млн
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Дом 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Изысканная семейная жизнь в одном из самых зеленых районов Лимассола - Калогири. Эта впечатл…
$2,37 млн
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Дом 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Дом 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 434 м²
Шагните в мир утонченной элегантности, где сходятся роскошь и спокойствие. Расположенный в о…
$2,79 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
$368,185
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
$646,812
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
$949,842
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$644,018
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
$949,842
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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