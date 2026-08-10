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Дома с видом на горы в Гермасойе, Кипр

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21 объект найдено
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$894,736
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$894,736
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$892,796
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$918,281
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$906,508
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$916,291
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 211 м²
Историческая каменная резиденция с многоквартирным жилым I 5 спальнями | 5 ванными комнатами…
$1,52 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$918,281
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$881,049
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$882,963
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$881,049
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$1,00 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$892,796
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$998,522
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$904,544
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$916,291
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$904,544
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$882,963
Оставить заявку
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$906,508
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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