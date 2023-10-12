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Муниципалитет Germasogeia
Дома
Дома с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
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53
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14 объектов найдено
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Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
186 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
10
7
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
6
617 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
7
539 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,20 млн
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
97 м²
2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€363,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
751 м²
1
Продается современная, уникальная в стиле модерн 7-спальная вилла с видом на зеленую долину …
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
4
360 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
3
184 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
224 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
4
662 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
500 м²
1
Бассейн Infinity, системы кондиционирования VRV, ландшафтный сад и сад на крыше, подвальная …
€2,00 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
284 м²
2
Проект Aurai Residences, состоящий из 11 эксклюзивных трех- и четырехспальных вилл, располож…
€2,64 млн
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