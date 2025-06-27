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Дома с садом в Гермасойе, Кипр

виллы
41
коттеджи
9
таунхаусы
4
дуплексы
11
13 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 27 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
$646,812
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 171 м²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
$368,185
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TekceTekce
Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$370,366
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$644,018
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
$646,812
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
$949,842
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошный дом с тремя спальнями на продажу в Капари - провинция Фамагуста. Дом состоит из 15…
$654,891
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$369,939
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
$949,842
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
$650,642
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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