Дуплексы с садом в Гермасойе, Кипр

11 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,30 млн
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
This spacious 2-bedroom duplex is housed in a small new-build block of only four 2-bedroom u…
$545,504
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$748,054
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97 млн
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,95 млн
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Welcome to the pinnacle of modern designer living in Limassol's most sought-after boutique c…
$1,84 млн
MIPIFMIPIF
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32 млн
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
This 2-bedroom duplex is housed in a small new-built block of only four 2-bedroom units in G…
$521,336
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Welcome to the pinnacle of modern designer living in Limassol's most sought-after boutique c…
$1,85 млн
VernaVerna
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83 млн
