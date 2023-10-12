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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 4 175 м²
Количество этажей 9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€4,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 775 м²
Количество этажей 7
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€12,00 млн
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