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Квартиры с террасой в Гермасойе, Кипр

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22 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабел…
$1,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном с престижном районе Гермасойя, Лимассол, Кипр Пред…
$738,602
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Квартира 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Квартира 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасойя, Кипр Предлагается просторная…
$6,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апартамен…
$1,02 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Закрытая резиденция с бассейнами, спа и садами в 700 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр Рез…
$368,469
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апар…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр …
$1,69 млн
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Пр…
$895,716
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 21
Высотная резиденция с бассейном и панорамным видом в 50 метрах от моря, Гермасогейя, Кипр П…
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Новая закрытая резиденция с бассейном в 400 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр Предлагаются…
$717,796
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр Предлагается квартира с верандой…
$474,106
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Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол,…
$676,185
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр Предлагаются меблированные апартамен…
$589,999
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция с бассейном и спа в престижном районе, Гермасогейя, Кипр Предлага…
$609,107
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Пентхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами, садами и зонами отдыха в 750 метрах от пляжа, Гермасогейя, Ки…
$684,679
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр Предлагаются н…
$379,496
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол,…
$884,241
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабельн…
$457,725
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в 700 метрах от пляжа, Гермасойя, Кипр Резиденция располагает парковкой, с…
$632,142
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