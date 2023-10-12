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Кипр
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Муниципалитет Germasogeia
Квартиры
Квартиры с бассейном в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
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16 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
212 м²
4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
282 м²
4/1
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€1,70 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
237 м²
3/1
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€900,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
166 м²
4/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
122 м²
Продается в стадии строительства квартира с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
€666,372
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
183 м²
3/1
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€2,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
1
105 м²
3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
135 м²
2/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
2
75 м²
6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
210 м²
2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€635,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
2
328 м²
4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
120 м²
2
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
359 м²
1/1
Продается квартира площадью 359 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
151 м²
1
Элитный 3-спальный пентхаус с частным бассейном на крыше в новом комплексе, расположенном в …
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
272 м²
4/1
Продается квартира площадью 272 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€790,000
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