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Квартиры с бассейном в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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16 объектов найдено
Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Площадь 282 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€1,70 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€900,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Продается в стадии строительства квартира с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
€666,372
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€2,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,60 млн
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€800,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€325,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€620,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€635,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€750,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 359 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€890,000
Квартира 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Элитный 3-спальный пентхаус с частным бассейном на крыше в новом комплексе, расположенном в …
€1,55 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 272 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€790,000
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