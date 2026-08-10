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Квартиры с бассейном в Гермасойе, Кипр

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29 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Продаётся просторная 3-спальная квартира в Eden Roc, предлагающая роскошное жильё в одном из…
$730,758
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся стильная 1-спальная квартира в Eden Roc, сочетающая изысканный дизайн и комфорт в …
$319,412
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Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Этаж 16/17
Проект гордо возвышается на престижном западном побережье Лимассола, расположенном на проспе…
$3,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Пентхаус 402: Этаж: 4 Спальни: 3 Ванные комнаты: 4 Парковочные места: 2 Внутренняя площ…
$2,77 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
На продажу выставлен исключительный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в оживленном центр…
$1,33 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Этот бутиковый жилой комплекс, расположенный в престижном прибрежном районе Потамос-Гермасог…
$1,87 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Продается элегантная квартира с двумя спальнями в одном из самых престижных прибрежных жилых…
$1,69 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Этаж 1/4
Этот знаковый жилой комплекс, расположенный всего в 500 метрах от золотистого побережья Лима…
$2,96 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 4
Продается исключительная резиденция с 3 спальнями на первом этаже, частным бассейном, просто…
$3,93 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
Апартаменты 401: Этаж: 4 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Парковочные места: 2 Внутренняя п…
$2,37 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
В Потамос-Гермасогея, Лимассол — одном из самых привлекательных прибрежных районов — продает…
$1,64 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/4
Этаж: 4 Спальни: 1 Ванные комнаты: 1 Парковочные места: 1 Площадь жилого помещения: 51 м…
$947,791
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John Taylor Cyprus
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Квартира 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Квартира 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 303 м²
Этаж 6/6
Расположенный в одном из самых престижных жилых районов Лимассола, Papas in Potamos Germasog…
$5,20 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$497,548
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$770,761
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Площадь 149 м²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
$767,019
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$370,366
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 1/4
Serdivo Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для комфор…
$909,999
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Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лим…
$1,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$662,236
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Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$663,133
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
$769,872
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Продается в стадии строительства трех квартир - в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, площ…
$655,590
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$680,439
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Продается в стадии строительства квартира с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
$659,528
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
$732,617
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Комната 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Комната 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
$649,892
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