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Квартиры с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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12 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасогея, Ки…
€500,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасогея, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€319,900
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€635,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€490,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€400,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€500,500
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
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