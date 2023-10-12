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Кипр
Жилая
Муниципалитет Germasogeia
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
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12 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
136 м²
6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
127 м²
4
Малоэтажная резиденция с панорамным видом в спокойном районе, рядом с пляжем, Гермасогея, Ки…
€500,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
169 м²
27
Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасогея, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
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Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
99 м²
2/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€319,900
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
210 м²
2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€635,000
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
88 м²
1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€490,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,11 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
2
328 м²
4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
59 м²
1/1
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
140 м²
1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€500,500
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
163 м²
5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
248 м²
7/8
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
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