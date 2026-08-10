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Квартиры с видом на горы в Гермасойе, Кипр

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63 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от моря и окруженная городскими удобствами, …
$791,595
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 3/4
Просторная светлая квартира с 2 спальнями и 2 сан. узлами на 3 этаже , четырех этажного клуб…
$522,544
НДС
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этот исключительный пентхаус с 3 + 1 спальней является настоящей жемчужиной в бутике, закрыт…
$1,67 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$375,162
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Просторный, стильный и идеально расположенный Эта красиво оформленная 3-комнатная квартира …
$1,03 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$696,896
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Современная роскошь снаружи, живущая в сознании Этот потрясающий пентхаус с 3+1 спальней пр…
$1,46 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Резиденция рядом с пляжем Дасуди, где роскошь соответствует образу жизни Добро пожаловать в…
$1,61 млн
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Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Расположенный в престижном районе Паниотис в Гермасогее, этот эксклюзивный бутик включает в …
$1,97 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Продается: светлая 2-комнатная перепродажа квартиры в Агиа Параскеви, на 3 этаже из 3 с лифт…
$387,686
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Просторный, стильный и идеально расположенный Эта красиво оформленная 3-комнатная квартира …
$1,03 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$885,400
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Жить там, где роскошь соответствует образу жизни Добро пожаловать в Perfect Design - новый …
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Исключительная жизнь, повышенная Этот тщательно разработанный пентхаус с 3+1 спальней предл…
$1,56 млн
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Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Расположенная в очень востребованном районе Паниотис в Гермасогее, эта исключительная четыре…
$1,97 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Эта квартира с пентхаусом большого размера расположена на 4-м и верхнем этаже современного, …
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Откройте для себя эту совершенно новую квартиру в пентхаусе на 4-м этаже современного, безоп…
$838,811
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается потрясающая пентхаусная квартира, расположенная в желательном районе Гермасогеи. Э…
$754,495
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$380,970
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$375,162
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Эта красиво оформленная 2-комнатная квартира является частью эксклюзивного закрытого жилого …
$724,749
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Откройте для себя новый дом в сердце Лимассола Роскошь • Комфорт • Инвестиционный потенциал …
$949,914
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$696,896
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$673,666
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$609,784
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная строящаяся квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи. …
$609,784
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Резиденция в самом сердце Лимассола Откройте для себя эксклюзивный образ жизни в этом элега…
$1,47 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от моря и окруженная городскими удобствами, …
$791,595
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Жить там, где роскошь соответствует образу жизни Добро пожаловать в Perfect Design - новый …
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Резиденция в самом сердце Лимассола Откройте для себя эксклюзивный образ жизни в этом элега…
$1,47 млн
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