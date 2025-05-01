Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Гермасойя
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Гермасойе, Кипр

пентхаусы
95
квартиры-студии
3
однокомнатные
173
двухкомнатные
369
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабел…
$1,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$770,761
Оставить заявку
Комната 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Комната 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Площадь 474 м²
Продается отдельный дом с пятью спальнями в районе Агиой Тримитиас - провинция Никосия, площ…
$666,889
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасойя, Кипр Предлагаются элитные квар…
$254,870
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном с престижном районе Гермасойя, Лимассол, Кипр Пред…
$738,602
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Квартира 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасойя, Кипр Предлагается просторная…
$6,11 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр Предлагаются апартамен…
$1,02 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Закрытая резиденция с бассейнами, спа и садами в 700 метрах от пляжа, Гермасогейя, Кипр Рез…
$368,469
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$663,133
Оставить заявку
Комната 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Комната 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
$949,842
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр Предлагаются меблированные апартамен…
$589,999
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами, садами и зонами отдыха в 750 метрах от пляжа, Гермасогейя, Ки…
$684,679
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
$769,872
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в часовне -…
$370,366
Оставить заявку
Комната 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Комната 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
$649,892
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр Предлагаются комфортабельн…
$457,725
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в 700 метрах от пляжа, Гермасойя, Кипр Резиденция располагает парковкой, с…
$632,142
Оставить заявку
Realting.com
Перейти