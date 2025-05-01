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Квартиры с гаражом в Гермасойе, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Новый жилой комплекс из девяти апартаментов в живописном уголке престижного района Потамос Г…
$268,676
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