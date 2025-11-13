Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Yeri
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Yeri, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти