  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Yeri
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Yeri, Кипр

4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Citio 2 – Вилла “Siena”, Гери, Никосия — Современная вилла с 4 спальнями Citio 2 – Вилла …
$445,000
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
$296,919
