Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Yeri
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Бассейн

Долгосрочная аренда домов с бассейном в Yeri, Кипр

1 объект найдено
Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$4,435
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти