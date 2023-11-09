Geri, Кипр

от €739,000

Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Окончание строительства - 2023 - 2024 г.г. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в юго-восточном пригороде Никосии.