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Продажа новостроек в Geri

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Geri, Кипр
от
€739,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Окончание строительства - 2023 - 2024 г.г. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в юго-восточном пригороде Никосии.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр
Geri, Кипр
от
€254,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали Никосия-Лимассол.
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