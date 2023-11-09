Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Окончание строительства - 2023 - 2024 г.г.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в юго-восточном пригороде Никосии.
Предлагаются просторные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали Никосия-Лимассол.