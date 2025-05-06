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Дома с бассейном в Yeri, Кипр

виллы
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коттеджи
8
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Beautiful luxury 3-bedroom house + office in a well-developed area of  Geri (15-20 minutes f…
$537,758
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Vergina - Larnaca district…
$295,291
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$1,39 млн
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