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Дома с садом в Yeri, Кипр

виллы
3
коттеджи
8
16 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
$278,627
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Beautiful luxury 3-bedroom house + office in a well-developed area of  Geri (15-20 minutes f…
$537,758
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
This home boasts an open-concept layout with abundant natural light, seamlessly connecting t…
$403,234
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Коттедж 4 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
$279,954
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
$296,919
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$295,291
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с 165 кв.м. крыты…
$259,957
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 241 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$1,06 млн
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$599,402
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale a three bedroom detached house in Anthoupoli - Nicosia province, with 175 sq.m. cov…
$310,306
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
This home features an open-concept layout with abundant natural light, connecting the living…
$425,031
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Vergina - Larnaca district…
$295,291
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
$299,295
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$1,39 млн
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
$298,950
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