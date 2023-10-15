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Таунхаусы с бассейном в Фамагусте, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном в Sotira, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном
Sotira, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€231,500

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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