Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Фамагуста
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Фамагусте, Кипр

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 1 комната с furnishings в Пейя, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Вилла состоит из 4 спальных комнат, 2 ванные комнаты.Это прекрасная вилла находится на окраи…
€447,610
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€534,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Livadia, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Livadia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Продается пентхаус с 2 спальнями в новом комплексе в Ливадии, Ларнака. Тихое, красивое место…
€238,839
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Изысканный новый проект расположен в престижном районе Ливадия в Ларнаке, среди пышных парко…
€513,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€520,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с центральным отоплением, с верандой в Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с центральным отоплением, с верандой
Орунта, Кипр
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Продается трехкомнатный отдельный дом в провинции Деринейя - Фамагуста. Дом состоит из 145 п…
€155,028
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этот превосходный проект расположен в тихом жилом районе Ларнаки, недалеко от знаменитого ви…
€188,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,69 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Продается 1-комнатная квартира в районе Агланя в Никосии. Современное жилое здание, состояще…
€139,323
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с сигнализацией в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с сигнализацией
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в провинции Агиа Зони - Лимассол, с …
€329,518
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 299 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 1299 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 6 спальных комнат. И…
€4,82 млн
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Орунта, Кипр
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Орунта, Кипр
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Продается независимый роскошный дом с двумя спальнями в районе Капариш в Протарасе, с 95 кв.…
€280,572

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти