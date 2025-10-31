Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Фамагуста
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Фамагусте, Кипр

коммерческая недвижимость
21
отели
7
инвестиционная недвижимость
5
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Паралимни, Кипр
Ресторан, кафе
Паралимни, Кипр
Расположенный в тихом и живописном районе Протараса, этот обширный земельный участок площадь…
$2,60 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти