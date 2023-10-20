Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Фамагуста
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Фамагусте, Кипр

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Площадь 1 061 м²
3 этажа служебных помещенийКрыша с видом на мореДоставка апрель 2020 Технические характерист…
€3,28 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Офисные помещения расположены на втором этаже и находятся в центральном районе города. Кабин…
€943,039
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 294 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€2,00 млн
Коммерческая с парковкой в Никосия, Кипр
Коммерческая с парковкой
Никосия, Кипр
Площадь 1 325 м²
Продается бизнес площадью 1325 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
€1,99 млн
Коммерческая в Арадиппоу, Кипр
Коммерческая
Арадиппоу, Кипр
  Трехэтажное здание в Крассе, район, Ларнака.1-й этаж состоит из стойки регистрации, а 3 оф…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
€344,284
Отель 18 спален с парковкой в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с парковкой
Пафос, Кипр
Количество спален 18
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,39 млн
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Цена по запросу
Коммерческая в Муниципалитет Като Полемидия, Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Като Полемидия, Кипр
Смешанный 4-х этажный дом, расположенный на коммерческой дороге на расстоянии 600 метров от …
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,05 млн
Realting.com
Перейти