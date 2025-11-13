Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Эпископях, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 3 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$1,16 млн
Дом 6 спален в Эпископи, Кипр
Дом 6 спален
Эпископи, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Lovely six bedroom detached house in Episkopi is available now. . It has internal covered a…
$592,217
