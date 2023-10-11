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Виллы с видом на море в Empa, Кипр

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13 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€395,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 637 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
€2,40 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€395,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Konia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€2,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Konia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€355,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€720,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,67 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€440,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€430,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€750,000
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