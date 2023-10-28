Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Empa
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Empa, Кипр

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 71 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€240,662
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу здание апартаментов в Лимассоле. Проект расположен в уютном жилом комп…
€2,30 млн
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Цена по запросу
Офис под аренду в Лакатамия, Кипр
Офис под аренду
Лакатамия, Кипр
Office in an excellent location in Agios Antonios Quarter in Nicosia Municipality. The prope…
Цена по запросу
Коммерческая с видом на море в Лимасол, Кипр
Коммерческая с видом на море
Лимасол, Кипр
Площадь 294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,99 млн
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Магазин в Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Ресторан в туристической зоне Ларнаки рядом с отелем Golden Bay Beach, в окружении множества…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Коммерческая в Frenaros, Кипр
Коммерческая
Frenaros, Кипр
Коммерческая застройка, построенная на трех участках во Френаросе. Разработка была построена…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офисное помещение на целый этаж, расположенное на третьем этаже многофункционального здания …
Цена по запросу
Realting.com
Перейти