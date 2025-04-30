Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Empa
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Empa, Кипр

квартиры-студии
7
однокомнатные
24
двухкомнатные
16
трехкомнатные
13
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Empa, Кипр
Квартира 4 комнаты
Empa, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр Предлагаются меблированные виллы…
$489,057
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Empa, Кипр
Квартира 2 комнаты
Empa, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с рестораном и бассейном, Эмба, Кипр Предлагаются виллы, сочетающие в…
$208,057
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти