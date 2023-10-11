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Квартиры с видом на горы в Empa, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
€880,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
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