Долгосрочная аренда магазинов в East Paphos Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Магазин 30 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 30 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Available for rent is a well-amaintained shop offering 50 m² of internal spacee, situated rc…
$1,271
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Магазин 50 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 50 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For rent: Available from 25th of November. Are you looking for the perfect space to star…
$863
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
