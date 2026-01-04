Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в East Paphos Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Офис 96 м² в Героскипу, Кипр
Офис 96 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Доступный для аренды - это ухоженное офисное пространство, расположенное в оживленном районе…
$1,114
в месяц
Оставить заявку
Офис 48 м² в Героскипу, Кипр
Офис 48 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Доступный для аренды - это ухоженное офисное пространство, расположенное в оживленном районе…
$645
в месяц
Оставить заявку
