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Долгосрочная аренда квартир в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
2-комнатная квартира, Пафос Испытайте комфорт и удобство в этой недавно построенной, полнос…
$1,879
в месяц
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-комнатный дом для аренды в Пафосе Наслаждайтесь 250 м2 комфортного проживания в…
$1,879
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта очаровательная 1-комнатная квартира расположена в тихом и востребованном районе Героскип…
$1,412
в месяц
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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