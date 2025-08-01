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Коммерческая недвижимость в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
8
12 объектов найдено
Инвестиционная 2 335 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 2 335 м²
Героскипу, Кипр
Количество спален 33
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 335 м²
Этот проект расположен на набережной пляжа Героскипу в Пафосе, восходящем и предстоящем райо…
$20,67 млн
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Инвестиционная в Кония, Кипр
Инвестиционная
Кония, Кипр
Состоящий из 5 роскошных вилл с видом на море, в качестве первого этапа, с выбором из 3 архи…
$2,86 млн
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Инвестиционная 982 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 982 м²
Героскипу, Кипр
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 982 м²
50% неразделенной доли трехэтажного жилого дома в Героскипу. Здание состоит из 12 квартир, п…
$468,265
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Коммерческое помещение в Героскипу, Кипр
Коммерческое помещение
Героскипу, Кипр
Этаж 4
Современный жилой комплекс в самом сердце города Эта уникальная разработка воплощает соврем…
$4,07 млн
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Инвестиционная 1 150 м² в Тими, Кипр
Инвестиционная 1 150 м²
Тими, Кипр
Площадь 1 150 м²
Здание для продажи рядом с международным аэропортом Пафоса. В настоящее время здание использ…
$970,794
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Офис 969 м² в Героскипу, Кипр
Офис 969 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 969 м²
Office for sale in Geroskipou Paphos At 200 meters from the main highway system, which conne…
$2,29 млн
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Инвестиционная 500 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 500 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 500 м²
Three-storey mixed-use building with residential plot for sale in Geroskipou. It comprises o…
$3,05 млн
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Коммерческое помещение 1 150 м² в Тими, Кипр
Коммерческое помещение 1 150 м²
Тими, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
FOR SALE Commercial and Residential Building near Paphos International Airport in Timi Villa…
$1,03 млн
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Инвестиционная 800 м² в Агия Мариноуда, Кипр
Инвестиционная 800 м²
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Это незавершенный проект в Агиа Маринуда/Героскипу. Он расположен в зоне застройки всего в 1…
$456,844
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Инвестиционная 530 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 530 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 530 м²
Comercial building for sale in Geroskipou on the main road. Just a minute away from the Debe…
$1,31 млн
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Инвестиционная 660 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 660 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 660 м²
Трехэтажное здание смешанного назначения в Героскипу. Всего он состоит из 7 единиц. Магазин …
$1,05 млн
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Инвестиционная в Героскипу, Кипр
Инвестиционная
Героскипу, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Building for sale in Geroskipou area consist of  very spacious 6 three bedroom apartments. E…
$697,486
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

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