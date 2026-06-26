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Долгосрочная аренда складов в East Limassol Municiplaity, Кипр

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1 объект найдено
Склад 600 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 600 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 600 м²
Хорошо расположенный и просторный склад доступен в промышленной недвижимости Агиос Атанасиос…
$9,218
в месяц
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