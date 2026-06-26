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Долгосрочная аренда ресторанов в East Limassol Municiplaity, Кипр

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Гермасойя, Кипр
Ресторан, кафе
Гермасойя, Кипр
Редкая и исключительная возможность арендовать престижный ресторан на берегу моря, расположе…
$46,551
в месяц
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Ресторан, кафе 500 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Ресторан, кафе 500 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 500 м²
Расположенный в одном из самых востребованных направлений, этот ресторан завоевал репутацию …
$10,734
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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