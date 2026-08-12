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Долгосрочная аренда усадеб с видом на море в East Limassol Municiplaity, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Особняк 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Наслаждайтесь просторным и комфортным проживанием в этом прекрасно отремонтированном мезонет…
$1,943
в месяц
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