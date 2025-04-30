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Долгосрочная аренда дуплексов в East Limassol Municiplaity, Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 3
Это уникальный комплекс, расположенный в центре Лимассола в престижных жилых районах города,…
$7,140
в месяц
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