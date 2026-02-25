Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в East Limassol Municiplaity, Кипр

коммерческая недвижимость
99
рестораны
6
офисы
24
доходные дома
3
Показать больше
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 938 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Отель 938 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 17
Площадь 938 м²
Продажа апартаментов в отеле - Agios Tychonas, Лимассол Отличная инвестиционная возможность …
$7,16 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти