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Коммерческая недвижимость с видом на море в Dromolaxia-Meneou Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
€2,10 млн
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dromolaxia, Кипр
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 71 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€240,797
Realting.com
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